İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı davası 17 Temmuz'a ertelendi

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıkların tutukluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme savunma yapmayan sanıkların savunması için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombacı saldırgan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davanın duruşması mahkemenin verdiği aranın ardından devam etti. Duruşmada Ahlam Albashır'in yaşadığı Esenler'deki tekstil atölyesinin sahibi sanık Fatma Berkel savunmasında, Albashır'in bir süre kendilerinde kaldığını söyleyerek "Ahlam Albashır geceleri uyumuyordu, gündüz uyuyordu. Olay sırasında hamileydim. Olaydan sonra düşük yaptım. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz Ahlam ve eşinin kurbanlarıyız" dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme savunma yapmayan sanıkların savunması için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. - İSTANBUL