İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı 3. Sayfa Haberleri İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı İSTANBUL - Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstiklal Caddesi Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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