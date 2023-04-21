İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalanlar vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor
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İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalanlar vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyorİSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın çıktı.
İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalanlar vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor
İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa