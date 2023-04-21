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İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

3. Sayfa Haberleri

İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyorİSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın çıktı.

İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

İstiklal Caddesi Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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