İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın...
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 6 sanığın tahliyesine hükmetti.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 6 sanığın tahliyesine hükmetti. Dosya, mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa