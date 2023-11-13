Haberler

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın...

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 6 sanığın tahliyesine hükmetti.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 6 sanığın tahliyesine hükmetti. Dosya, mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Caddesi Cumhuriyet Hukuk 3. Sayfa Haberler

title