İstiklal Caddesi'nde kadınları 100 dolara alabiliriz diyen Lübnanlı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde çekip sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda 'buradaki kadınları 100 dolara alabiliriz' ifadelerini kullanan Lübnan uyruklu kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde çekip sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda "buradaki kadınları 100 dolara alabiliriz" ifadelerini kullanan Lübnan uyruklu kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltı talimatı verildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde yürürken çektiği ve Tiktok isimli sosyal medya platformundan paylaştığı videoda "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" ifadelerini kullanan Bob Harkal isimli Lübnan uyruklu kişi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin yakalanması için gözaltı talimatı da verildiği belirtildi.