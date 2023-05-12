İstiklal Caddesi'nde kadınlara yönelik skandal sözlere soruşturma İstiklal Caddesi'nde çektiği videoda 'buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz' şeklinde sözler sarf ettiği öne sürülen şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde kadınlara yönelik skandal sözlere soruşturma

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde çektiği videoda 'buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz' şeklinde sözler sarf ettiği öne sürülen şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde çektiği videoda 'buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz' şeklinde sözler sarf eden Lübnan uyruklu olduğu öne sürülen şüphelinin paylaşımına ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.

Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli hakkında gözaltı kararı da verildi.