İstiklal Caddesi'nde Hırsızlık: Uyuyan Kişinin Telefonunu Çaldı

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde kaldırımda uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gece saat 03.40 sıralarında, hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri ekiplerince izlemeye alındı. İzleme sırasında şahsın, cadde üzerindeki kaldırımda uyuyan bir başka kişiye ait cep telefonunu çaldığı belirlendi. Kimliği belirlenen B.K. (20), gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı telefon sahibine teslim edilirken, B.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hakkında, 'yankesicilik' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
