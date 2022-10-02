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İstiklal Caddesi'nde atlı polislere yoğun ilgi

3. Sayfa Haberleri

İstiklal Caddesi'nde atlı polislere yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Vatandaşlar ve turistler polislere yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Meydanda devriye gezen atlı polislere turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı polisi görenler cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstiklal Caddesi İstanbul 3. Sayfa Haberler

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