İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashır savunma yapmadı

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin ilk duruşma başladı. Duruşmada Suriye uyruklu bombacı Ahlam Albashır, iddianamenin Arapça tercümesinin kendisine ulaşmadığını, daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının ilk duruşması başladı. Marmara Cezaevi içerisinde bulunan salonda yapılan duruşmaya aralarında bombacı Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 14 tutuklu sanık getirildi. Tutuklu 12 sanık ise SEGBİS sitemi ile duruşmaya katıldı.

Ahlam Albashır'a iddianamenin Arapça tercümesinin kendisine ulaşmadığını, daha sonra savunma yapacağını söyledi. - İSTANBUL