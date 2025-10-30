Haberler

İşten Çıkarılan Şoförden Patronuna Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde işten çıkarıldığı ve parasını alamadığı iddiasıyla eski patronuna silahla saldıran E.A., 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, bir fabrikanın önünde meydana geldi ve E.A. tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde işten çıkarıldığı ve parasını alamadığı iddiasıyla eski patronuna silahla saldıran ve tutuklanarak cezaevine gönderilen E.A. (42), görülen davada 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Nisan günü Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir izolasyon yalıtım fabrikası sahibi C.S.T. (40) iddiaya göre bir süre önce yanında şoför olarak çalıştırdığı E.A.'yı işten çıkardı. Maaşını ve alacaklarını ödemediği gerekçesiyle fabrikaya giden E.A. ile eski patronu C.S.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. yanında getirdiği silahla ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan C.S.T. aracıyla olay yerinden kaçtı. E.A. da kendi aracıyla C.S.T.'yi takibe başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında C.S.T. Serçeköy Jandarma Yol Kontrol Noktası'na sığındı. E.A. da kontrol noktasına yanaşarak C.S.T.'ye bir kez daha silahla saldırdı. Kurşunlar araca isabet ederken, E.A. olay yerinden kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli E.A. güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanan E.A., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan sanık E.A., yargılandığı davada "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 11 ay 7 gün, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın "tehdit" suçundan ise beraatına ve tahliyesine karar verildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
