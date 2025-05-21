İşten Çıkarılan İşçilerden Tazminat Eylemi

İşten Çıkarılan İşçilerden Tazminat Eylemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşten Çıkarılan İşçilerden Tazminat Eylemi
Haber Videosu

İstanbul Arnavutköy'deki ELBİ Elektrik fabrikasından çıkarılan işçiler, 5 aydır alamadıkları tazminatları için eylem yaptı. İşçiler, firma yetkililerinin ödemelerdeki gecikmeyi finansal sıkıntılara bağladığını belirtti.

Çalıştıkları fabrikadan tazminatlarını alamadıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir grup işçi, çalıştıkları ELBİ Elektrik isimli fabrikadan çıkartıldıktan sonra tazminatlarının ödenmediği iddiasıyla eylem yaptı.

Arnavutköy'de faaliyet gösteren ELBİ Elektrik isimli firmadan çıkarılan yaklaşık 20 işçi, tazminat ödemelerinin yaklaşık 5 aydır yapılmadığı gerekçesiyle fabrika önünde eylem gerçekleştirdi. Polis ekipleri, fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

"100 bin TL üzerinde alacağım var"

İşten çıkartıldıktan sonra taksit ödemelerinin yapılmadığını ve hiçbir muhatap bulamadığını öne süren işçilerden Naciye Şahin, "Şirket iflas etti gösterilerek bir kısmımızı işten çıkarttı. Bize herhangi bir ödeme yapılacağı söylenmedi daha sonra bizimle anlaşarak 10 bin TL taksitlendirmeyle ödemelerini yapacaklarını belirttiler. Benim 100 bin TL üzerinde alacağım vardı ancak aralık ayı itibariyle taksitlerimizi yatırmadılar. Biz muhatap bulamadık. Kimseyle görüşemedik işte bugün ikinci kez görüşme imkanım oldu. Telefonlarımızı engellediler açmıyorlar. 5 aydır taksitlerimizi ödemiyorlar. Bugün de yapılan görüşmede basınla görüştüğünüz için ödeme yapmayacağız diye yine tehdit ettiler bizi. Biz uzlaşmak istedik ama bir sonuç alamadık" dedi.

Fabrikada çalışan bir diğer işçi olan Abdülbaki Albayrak ise, "Biz eşimle birlikte burada çalıştık. Daha sonra işten çıkartıldık. Ödemelerimizi alamıyoruz. Bugün ikinci kez buraya gelerek durumumuzu söyledik. Arıyoruz telefonlarımızı açmıyorlar, sürekli bizi erteliyorlar. Ben başvuru yaparak ödememi almaya çalışacağım ve burayı şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, iddiaların doğru olduğu, kurumun finansal sıkıntılarından dolayı ödemeleri geciktirdiği, ilk fırsatta ödemelerin yapılacağı belirtildi.

(BT-RU-BA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.