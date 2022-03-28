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İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

Edirne'de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı.

İddiaya göre, Yacıkcı Şahin Mahallesi'nde bir şahıs sigara almak için büfeye gitti. Şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı. Kimliği belirsiz kişinin büfeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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