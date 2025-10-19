Haberler

Istanbul Yağmurla Uyanıyor

Istanbul Yağmurla Uyanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbullular pazar gününe yağmurla başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sabaha karşı yağan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Gün boyu yağışların devam etmesi bekleniyor.

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı. Hafta sonuna uyanan vatandaşlar yağmurun etkisiyle güne başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağmur, pazar sabahı etkisini gösterdi.

Sabahın ilk ışıklarında yağmurlu havada yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda

Usta oyuncuya son veda: İyi bir dostu kaybettik
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Fatih Ürek'ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten kötü haber
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.