Istanbul Yağmurla Uyanıyor
İstanbullular pazar gününe yağmurla başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sabaha karşı yağan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Gün boyu yağışların devam etmesi bekleniyor.
İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı. Hafta sonuna uyanan vatandaşlar yağmurun etkisiyle güne başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağmur, pazar sabahı etkisini gösterdi.
Sabahın ilk ışıklarında yağmurlu havada yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa