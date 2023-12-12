İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C'ye operasyon: 12 kişi yakalandı

İstanbul ve Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında daha önce düzenlenen terör eylemlerinde adı geçenler de bulunuyor. Bazı örgüt üyelerinin öldürme ve yaralama olaylarına karıştığı, 2014'te gerçekleşen silahlı saldırı olaylarının da planlamasını yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Aralarında daha önce düzenlenen bazı terör eylemlerinde adı geçen şüphelilerin de olduğu 12 kişi yakaladı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden bazılarının öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları, 2014'te Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın içerisinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı olayının keşif ve gözetlemesini yapanlar ile Gazi Karakoluna silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi. - İSTANBUL