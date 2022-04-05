Son dakika haberleri... İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri... İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

İSTANBUL - Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Para basılan matbaalarda yüklü miktarda sahte dolar ele geçirildi.

Son dakika haberleri... İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberleri... İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberleri... İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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