Son dakika haberleri... İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı
İSTANBUL - Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Para basılan matbaalarda yüklü miktarda sahte dolar ele geçirildi.