İstanbul ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 370 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen narkotik operasyonlarında 370 kilo 850 gram sıvı metamfetamin ile 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda, 370 kilo 850 gram sıvı metamfetamin maddesi ile 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ticareti ile ilgili dün İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dizi çalışma yürütüldü.

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde Küçükçekmece ilçesinde 1 ikamet ile Gebze'de 1 araca ve arazi içindeki bir prefabrik eve operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen iki operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu evlerde ve araçta yapılan aramalarda ise 370 kilo 850 gram sıvı metamfetamin maddesi ve 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar hakkında, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
