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İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli'de yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda 8'i yabancı uyruklu 9 mağdur kadın da kurtarıldı.