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İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

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İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen "tefecilik" ve "dolandırıcılık" soruşturması ile ilgili operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, savcılıkça yürütülen "tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Moiz M. önderliğindeki şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş, geçtiğimiz Çarşamba günü birçok adrese peş peşe yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlından 15'i yakalanmıştı. Firari bir şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlar devam ederken, 15 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Moiz M.'nin de yer aldığı 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların 5'i adli kontrol hükümleri uyarınca salıverilirken, 7 şüphelinin ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturmada ne olmuştu

Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Moiz M.'nin elebaşı olduğu şüphelilerin, mali sıkıntılar yaşayan kişilere kendilerini, yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıttığını belirlemiş, mağdurlara İsviçre bankası olan (La) Credıd Suıss Bank'tan kredi sağlayacağı vaadinde bulunan şüphelilerin, faiz karşılığında borç verdikleri kişilere senetler imzalatarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri tespit edilmişti. Bu yöntemle müştekilere ait firmalara el koyan ve 60 milyon zarara uğratıldığını ortaya çıkaran ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 Mart'ta İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlıdan 15'i gözaltına alınırken adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, çok sayıda mermi, kılıç ile çeşitli markalarda 50 kol saati, altın çakmak, pos cihazı ile 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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