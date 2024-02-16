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İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine operasyon: 61 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İstanbul ve İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen 'KAFES-41' operasyonunda, ulusal aranma kaydı bulunan iki elebaşının liderlik ettiği organize suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İzmir'de elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul'da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-41' operasyonu düzenlendi. Örgüt üyesi 61 şüpheli yakalandı" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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