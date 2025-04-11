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İstanbul ve Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul ve Diyarbakır’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Operasyonda yaklaşık 1 ton bonzai yapımında kullanılabilir hammadde ve 2 ton 680 kilogram sentetik ecza hap üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik toplam 12 adrese ve 4 araca operasyon düzenlendi. 16 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 1 ton bonzai yapımında kullanılabilir hammadde ve 2 ton 680 kilogram sentetik ecza hap üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 8 Nisan'da, yaklaşık olarak 6 aydır devam eden çalışma sonrası Başakşehir, Esenler 2 adet imalathaneye olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Kartal ilçelerinde ve Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapanlar yönelik operasyon düzenledi. Toplam 12 adrese ve 4 araca düzenlenen operasyonda, 7 milyon 150 bin adet sentetik ecza lyrica/galara maddesi, 1 milyon adet boş sentetik ecza kapsülü, 2 ton 680 kilogram sentetik ecza hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, 10 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı AM2201 maddesi (yaklaşık 1 ton sentetik kannabinoid/Bonzai yapımında kullanılabilir hammadde) ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamalanan ve adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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