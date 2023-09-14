İstanbul ve Bursa'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon

İstanbul Valiliği, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak telefonda ulaştıkları kişileri 10 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak telefonda ulaştıkları kişileri 10 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, mağdur şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yapan bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan inceleme sonucunda, İstanbul ve Balıkesir'de birçok kişiyi dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit tehdit yoluyla ya da telefon sim kartlarını kopyalayarak kendi hesaplarına para aktarmak şeklinde dolandırdıkları tespit edildi.

Yapılan bu tespitlerin ardından 11 Eylül'de şebekeye yönelik düzenlenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 şüpheliyi yakaladı. Şebeke üyesi olduğu belirlenen bir kişi de Bursa'da Bursa Emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.K. (30), Ş.Ö. (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44) ve N.Y. (40) tutuklandı. V.Y.G. (36, F.F (31) ve A.G. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.