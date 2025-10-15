İstanbul ve Bursa'da Kaçak Tütün Üretimine Dev Operasyon

İstanbul ve Bursa'da kaçak tütün imalathanelerine düzenlenen operasyonda bandrolsüz ve kaçak sigara üretimi için fabrikaların kurulduğu ortaya çıktı. Kaçak fabrikalarda 13 şüpheli yakalanırken, 20 milyon 856 bin 700 dolu makaron ve 32 ton 615 kilogram kıyılmış sigara tütünü ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sigara kaçakçılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basıldı. Sanayi elektriği bulunan büyük ölçekli yerler kiraladıkları anlaşılan kaçakçıların kiralanan adreslerde ağır sanayi tipi sigara dolum makinaları, sigara paketleme makinaları, paket vakumlama ve tütün ayrıştırma diye tabir edilen makinaların kurulumlarını yaparak, kaçak sigara imalatı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'da Esenyurt, Arnavutköy, Bahçelievler, Pendik, Kartal, Başakşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde kurdukları fabrikalarda imal ettikleri kaçak tütün mamullerinin yakalanmasının önüne geçilmesi amacıyla farklı adreslerde de depolama faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. İstanbul ve Bursa illerinde 15 iş yerine yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 33 milyon 320 bin boş makaron, 20 milyon 856 bin 700 dolu makaron, 32 ton 615 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 milyon 39 bin sigara filtresi, sigara makaron imalatında kullanılan 10 milyon 245 bin metre hammadde kağıt, 218 bin boş makaron kutusu, 175 bin bandrol, bin 740 litre tutkal, 105 filtre yapıştırıcısı, 3 bin 80 paket sigara ve 35 tane sigara dolum işinde kullanılan ağır sanayi tipi makine ele geçirildi.

Kaçakçılık polisi tarafından yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL