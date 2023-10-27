İstanbul ve Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ve KCK/TDÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si yakalandı.

İstanbul ve Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ve KCK/TDÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si...

İstanbul ve Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ve KCK/TDÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, terör suçlularına sahte pasaport ve evrak hazırlayarak yurtdışına illegal çıkışlarını organize etmekle suçlanıyor. - İSTANBUL