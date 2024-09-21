Üye Girişi
Haberler

İstanbul ve Aydın'da Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı, 46 Kadın Kurtarıldı

İstanbul ve Aydın'da Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı, 46 Kadın Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Aydın'da fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alınırken, 46 kadın mağdur durumdan kurtarıldı. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul ve Aydın'da, 33 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 46 mağdur kadın kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 17.00 sıralarında 'fuhuşla mücadele' çerçevesinde masaj salonu ve fuhuş evlerinde, aralarında yabancıların da bulunduğu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve yaklaşık 3 ay süren takip çalışmasında çete üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

22 şüpheli gözaltına alındı, 46 mağdur kadın kurtarıldı

Çeteye yönelik İstanbul'un Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ve Aydın ilinde olmak üzere toplam 33 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suça karışan 9'u kadın toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 mağdur kadın kurtarıldı. Ekiplerin adreslerde yürüttüğü arama çalışmalarında, 31 cep telefonu, 31 sim kart, 114 bin Türk Lirası, 100 euro para, 1 kurusıkı tabanca ile 1 şarjör ve 12 kurusıkı fişeği ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Aydın Hukuk Suç

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });