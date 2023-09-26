İstanbul ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 eski hakim ile Maliye Bakanlığından ihraç edilen bir kişinin bulunan 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 eski hakim ile Maliye Bakanlığından ihraç edilen bir kişinin bulunan 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Adresinde bulunamayan bir FETÖ şüphelisinin ise cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı. - İSTANBUL