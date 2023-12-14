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İstanbul ve Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: Okul Sahibine Verilen 700 Bin Lira Borç 12 Milyon Lira Olarak Geri Alındı

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İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri 700 bin lira borcu 12 milyon lira olarak geri aldıktan sonra okula giderek öğrenci velilerine ait senetlere de zorla el koyup tahsil etmeye çalışan 8 kişilik çete çökertildi.

İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri 700 bin lira borcu 12 milyon lira olarak geri aldıktan sonra okula giderek öğrenci velilerine ait senetlere de zorla el koyup tahsil etmeye çalışan 8 kişilik çete çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturmada, yeni bir tefecilik çetesi ortaya çıkarıldı. İddiaya göre İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir okulun sahibi M.K.E., ekonomik durumu bozulunca liderliğini S.İ.'nin yaptığı bir tefecilik çetesine başvurarak para istedi. Eğitim kurumu sahibi, geçmiş dönemlerde tefecilerden faiz karşılığında 700 bin lira borç para aldı.

Velilere ait senetlere zorla el koymuşlar

M.K.E., aldığı borç karşılığında S.İ. ve adamlarına toplam bedeli 1 milyon 386 bin lira olan her biri 77 bin lira karşılığında 18 ayrı senet verdi. Okul sahibi ayrıca farklı dönemlerde faiz karşılığı aldığı borçlara karşılık ise 1 milyon 500 bin TL değerinde 40 senedi tefecilere vererek teminat olarak araç devri gerçekleştirdi. Tefeciler verdikleri paraya karşılık yüklü miktarda faizle geri aldıkları ödemeyle yetinmedi, M.K.E.'nin sahibi olduğu eğitim kurumuna giderek velilere ait olan yıllık ödeme senetlerine zorla el koydu. Tefeciler söz konusu senetlerin sahibi olan velileri tek tek arayarak senetleri tahsil etmeye çalıştı. Okul sahibi müştekinin ödeme yapmasına rağmen şüpheliler okulda el koydukları velilere ait senetleri iade etmedi.

700 bin lira borca karşı 12 milyon lira aldılar

Tehditlerini artıran tefeciler, okul sahibi M.K.E., onun ailesi ve çalışanları üzerinde büyük bir baskı kurarak bu yolla yaklaşık 12 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Baskı ve tehdit ile çok sayıda senet, araç ve taşınmazın devrini gerçekleştirdikleri saptanan tefecilik çetesinin 8 üyesi polis tarafından belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda, 700 bin liraya karşılık 12 milyon lira para alan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Dün İstanbul ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çete elebaşı S.İ. de dahil 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yüklü miktarda çek-senet ele geçirildi

Bu şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise kullanıma hazır halde bulunan 223 senet yaprağı, 10 milyon 368 bin 100 TL bedelli farklı şahıslara ait 64 senet, toplam 950 bin lira bedeli olan farklı şahıslara ait 2 çek, müşteki şahıslara ait araç rehin sözleşmeleri ve vekaletnameler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ağrı İstanbul Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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