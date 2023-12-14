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İstanbul ve Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: 12 Milyonluk Çete Çökertildi

14 Aralık 2023 09:23 Güncelleme: 09:25 Abone Ol

İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senetlere zorla el koyup tahsil etmeye çalışan çete çökertildi. 12 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.