İstanbul Valisi: Terörle Mücadelede Artış Kaydedildi
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da terörün güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, 2023 yılında terör örgütlerine karşı operasyon sayısının yüzde 5,5 arttığını ve 609 şahsın tutuklandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu ifade ederek, "2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı" dedi. - İSTANBUL