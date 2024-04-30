İstanbul Valisi'ne tehdit ve hakaret içerikli mesaj atan sanık tahliye edildi

İstanbul'da geçtiğimiz yıl İstanbul Valisi Davut Gül'ün telefon numarasına tehdit ve hakaret içerikli mesaj atarak menfaat sağlamaya çalıştığı iddia edilen ve 14 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl İstanbul Valisi Davut Gül'ün telefon numarasına, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesaj atan ve menfaat sağlamaya çalıştığı iddia edilen sanık Hamza K.'nın 4 ayrı suçtan 14 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hamza K. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, olaya ilişkin hedefin Ankara Valiliği ya da başka bir Valilik olmadığını belirterek, Valiliğin sadece isim olarak kullanıldığını söyledi.

Müşteki avukatı "Müştekilerin suçtan zarar görme ihtimaline karşı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Sanık tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hamza K.'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbiri konularak tahliye edilmesine hükmetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kullanımında olan telefon numarasına, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir mesaj geldiği, mesajda çok sayıda tehdit ve hakaret bulunduğu ve şikayetçi olunması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, mesajı atan şüphelinin kimliğinin tespit edildiği, tespit edilen şüphelinin Hamza K. (24) olduğu, şüphelinin açık hat temin ederek müşteki Gül'e yönelik eylemi gerçekleştirdiği, mesaj içeriği incelendiğinde ise şüphelinin, müştekiyi tehdit ederek kendisine menfaat sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin suçu işlemeye elverişli hareketlerle eylemine başlamışsa da elinde olmayan sebeple suçun tamamlanamayarak teşebbüs aşamasında kaldığı, atılan mesajın onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu, müşteki Gül'e ait iletişim bilgilerinin rızası dışında hukuka aykırı olarak ele geçirildiği ve mesaj atılmak suretiyle kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca, şüphelinin haksız çıkar sağlamaya yönelik olarak müştekiye yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorladığı da belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hamza K.'nın 'başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağmaya teşebbüs', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'şantaj' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından toplamda 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL