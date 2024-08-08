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İstanbul Valisi Gül, Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı olay yerinde incelemede bulundu

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İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı olay yerinde incelemede incelemede bulundu. Vali Gül daha sonra bina sakinlerini bilgilendirdi.

İstanbul Valisi Gül, Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı olay yerinde incelemede bulundu

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı olay yerinde incelemede incelemede bulundu. Vali Gül daha sonra bina sakinlerini bilgilendirdi.

Kaza, Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde dün saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bülent D. kontrolündeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki Salih Ç.'ye ait motosiklete çarptı, ardından erkek kuaförü dükkanına daldı. Kazada İETT otobüsünde bulunan Ahsen A. adlı çocuk ile Muzaffer O., Kerim Ç., Berrak Ç., Salih Ç., Mevsim E. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bina tahliye edildi

İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonu ağır hasar aldı. Hasar alan ve tahliye edilen binanın sakinleri geceyi yerleştirildikleri otellerde geçirdi. Ekiplerin çalışması ve incelemelerine gece saatlerinde ara verilirken çalışmalar sabah saatlerinde devam ettirildi. Otobüsün ne zaman ve ne şekilde olay yerinden kaldırılacağı incelemelerin sonunda netlik kazanacak.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da sabah saatlerinde olay yerine gelerek bina sakinlerine bilgilendirmede bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde bulunan bir bina sakinine, "Binada değerli eşyalarım var onları alayım, demeniz çok normal. Girmeye değer önemli bir şeyse ona bakacaklar, bina hareketli mi değil mi bakacaklar, ona göre birkaç dakikalığına girersiniz. Ama bunu yapmadan önce binanın çalışıp çalışmadığına bakılması lazım. Sizlere bu evin akıbeti belli olana kadar yeni evler lazım. Öğleden sonra nereye taşınacağınız konusunda arkadaşlarımız sizi bilgilendirecek. İmkanlar ölçüsünde belli bir miktarda size nakdi yardım yapılacak. Binanın yıkılacağı belli, bu binanın içinden bir şey alarak mı yıkacağız, almadan mı yıkacağız, bina burada mı yapılacak başka yerde mi yapılacak, bunlar teknik ayrıntılar, size bilgi vereceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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