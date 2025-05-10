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İstanbul Valisi Gül, Metrobüs Kazasında Yaralananları Ziyaret Etti

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İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret eden Vali Davut Gül, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Valisi Gül, metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde saat 16.00 sıralarında bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarpmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralanmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Gül ziyareti esnasında yaralı vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi de aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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