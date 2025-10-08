İstanbul Valisi Gül: "Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı"

İstanbul Valisi Davut Gül, bu yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı. Vali Gül, "Yılın ilk 9 ayında yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı" dedi.

İstanbul Valiliğindeki basın toplantısında Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"Kişilere karşı işlenen suçların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4'e yükseldiğini görüyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın ilk 9 ayına baktığımızda kişilere karşı işlenen suçların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 23,5 azalma söz konusu. Aydınlatma oranının yüzde 91,3'e çıktığı bu suçlardan kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Bu rakamlar bize şunu ifade ediyor; İstanbul'umuzun bugünü dünden daha huzurlu. Yine çeşitli suçlardan yıllardır aranan şahısların yakalanma oranı her geçen gün daha da artıyor. Suç potansiyeli taşıyan bu kişilerin sokaklarımızdan temizlenmesi, adalete teslim edilmesi demek, yarınımızın bugünden daha huzurlu olması demek" ifadelerini kullandı.

"Ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 140 arttı"

Yılın ilk 9 ayında ruhsatsız silah yakalanma oranının arttığını belirten Vali Gül, "Kararlılıkla mücadele ettiğimiz ikinci başlığımız ruhsatsız silahlar. Güvenlik güçlerimizin denetim ve operasyonları neticesinde bu yılın ilk 9 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 140 arttı. Silahla işlenen suçların çok büyük bir kısmında bu silahlar kullanılıyor. Dolayısıyla bu silahları taşıyanlar, bulunduranlar, ticaretini yapanlar şunu çok iyi bilsinler; bu bir suçtur ve bunun bir cezası vardır" şeklinde konuştu.

"Kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı"

Organize suç çeteleriyle yapılan mücadele hakkında konuşan Vali Davut Gül, "Huzur ve güven ortamının devamı için amansız bir mücadele verdiğimiz bir diğer önemli başlığımız organize suç örgütleri. Bu kapsamda bu yılın ilk 9 ayında yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. Bin 341 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar Türk Lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarına karşı verdiğimiz bu kararlı mücadele sayesinde kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı. Mesajımız net. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir suç yapısı, devletten büyük değildir. Hiçbir şehir eşkıyası kanundan kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 arttı"

Geçen yılın ilk dönemine göre uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonların arttığını ifade eden Vali Davut Gül, "Sadece bugünümüzü değil aynı zamanda geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığı mücadele ettiğimiz bir diğer önemli başlık. Bu yılın ilk 9 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katına çıktı. Kenevir miktarı ise 3 katını aşarak 25 bin 667 köke ulaştı. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük gücümüz, toplumsal bilincimiz. Bu anlayışla başlatılan En İyi Narkotik Polisi Anne projemizle bilinçlendirdiğimiz annelerimizin sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 2 katına çıktı" şeklinde konuştu.

"Sizden para veya kişisel bilgi isteyen, kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan hiç kimseye itibar etmeyin"

Konuşmasına vatandaşları kendilerini dolandırmaya çalışanlara karşı uyarılarda bulunan Vali Davut Gül, "Suça ve suçlulara karşı mücadele verdiğimiz bir diğer başlığımız siber suçlar. Siber Güvenlik ekiplerimizle sanal dünyada da terör propagandası ve finansmanından yasa dışı bahse, çevrim içi çocuk istismarından bilişim dolandırıcılığına operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ancak bu alanda başarının anahtarının farkındalık olduğunu unutmayalım. Bu sebeple vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, şifrelerinizi paylaşmayın. Tanımadığınız bağlantılara tıklamayın. Sizden para veya kişisel bilgi isteyen, kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan hiç kimseye itibar etmeyin. ve en önemlisi, şüphelendiğiniz her durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin" diye konuştu.

"Geçen senenin aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısı yüzde 24, can kaybı yüzde 30 azaldı"

Ölümlü kaza oranlarını aktaran Vali Davut Gül, "Hepimizin hayatının bir parçası olan trafik bir diğer başlığımız. Güvenli ve düzenli bir ulaşım için ekiplerimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Bütün gayemiz, trafikte can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak, kazaların önüne geçmek. Hemşerilerimizin işlerine, evlatlarımızın okullarına sağ salim ulaşmalarını sağlamak. Hamdolsun, aldığımız tedbirler sayesinde bu yılın ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısı yüzde 24,can kaybı yüzde 30 azaldı. Ayrıca yaya can kaybı yüzde 17 azalırken, motosiklet kazalarında can kaybı sayısı yüzde 18 düştü" dedi.

"218 hektar ormanlık alan zarar gördü"

Orman yangınları nedeniyle 218 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Vali Gül, "Bilgilerini paylaşacağımız son başlığımız yaz mevsimi tedbirleri. Bu yaz, rekor sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle ormanlarımız açısından riskli bir dönem yaşadık. Bu sebeple tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ormanlık alanları korumak için tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık. Tüm bu önlemlerimize rağmen maalesef 85 orman yangını meydana geldi. 218 hektar ormanlık alan zarar gördü. Nasıl, önceki yıllarda kaybettiğimiz her bir fidanın yerine yenisini diktiysek, yanan ormanlık alanlarımızı yeniden ağaçlandırdıysak bu yıl zarar gören alanları da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandıracağız" dedi. - İSTANBUL