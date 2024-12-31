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İstanbul Valisi Davut Gül, Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutladı. Geniş güvenlik önlemleri alındığını ve vatandaşların huzurlu bir gece geçirebilmesi için gerekli tedbirlerin yapıldığını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutladı ve güncel ihbar raporlarıyla alakalı bilgi aldı.

İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri kapsamında geniş önlemler alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, gün boyu ziyaretlerini sürdürerek belirli noktalarda yerinde incelemelerde bulundu. Akşam saatlerinde Alibeyköy'de bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Gül, personellerin yeni yılını tebrik ederek çikolata ikramında bulundu. Öte yandan denetim saatine kadar yapılan ihbar raporlarıyla alakalı yerinde incelemelerde bulundu.

"Vatandaşlarımız huzurlu bir gece geçirebilmesi için tedbirler aldık"

Yapılan inceleme ardından açıklama yapan Vali Gül, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur bir şekilde girebilmesi için tedbirlerimiz oluyor. İçişleri Bakanlığımız Türkiye genelinde bu tedbirleri koordine ediyor. Bizler İstanbul Valiliği olarak vatandaşlarımızın huzurlu bir gece geçirmesi için tedbirler aldık. Suanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeyiz burada arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte 15.00 itibariyle Darülaceze Başkanlığı ziyaretimiz ile başladık ve sabaha kadar bu ziyaretlerimiz devam edecek. Siz basın mensupları da bu geceyi bizler gibi çalışarak geçiriyorsunuz, sizlerin de yeni yılını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Acil Çağrı Merkezi içerisinde bulunan telsiz sisteminden sahada görevli personellere seslenen Vali Gül, tüm çalışanların yeni yılını tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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