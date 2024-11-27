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İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024'te Ödül Töreni Düzenledi

İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024'te Ödül Töreni Düzenledi
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İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Adana Yarışmalarında dereceye giren 113 öğrenciye ödül vererek, gençlerin projelerine ve başarılarına yönelik övgülerde bulundu. Vali Gül, gençlerin ülkemizin geleceği için önemli bir umut kaynağı olduğunu vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Adana Yarışmalarında, dereceye giren 113 öğrenciye ödül verdi. Ödül töreninde konuşan Vali Gül, "Okullarınızı ziyaret ettiğimde heyecanınıza, iddianıza, inancınıza, azminize şahit oldum. Yaptığınız sunumlardaki, hazırladığınız projelerdeki çözüm önerilerinizi çok takdir ettim. Kendinizi ifade etme şeklinizden ve açıklayıcı bilgiler vermenizden dolayı çok mutlu oldum. Sizler ve üniversiteli gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz ve güçlü yarınlarımızın teminatısınız" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz ekim ayında Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024 Adana Yarışmalarında, dereceye giren 113 öğrenciye ödül verdi. Ödül alan öğrencilerin 57'si İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerden oluşurken, 56'sı da İstanbul'da bulunan üniversitelerde lisans ve lisansüstü programlarında eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerden oluştuğu öğrenildi.

"Güçlü yarınlarımızın teminatısınız"

Ödül töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Tüm dünyanın takdir ettiği bu festival ile Nuri Killigil'den, Şakir Zümre'den, Vecihi Hürkuş'tan, Nuri Demirağ'dan kalan, yarım bırakılmış hikayelerimiz tamamlanıyor. Hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor. Peki, kimlerle? Gözlerinin içi parlayan, fikrini ve yüreğini ortaya koyan sizlerle. Okullarınızı ziyaret ettiğimde heyecanınıza, iddianıza, inancınıza, azminize şahit oldum. Yaptığınız sunumlardaki, hazırladığınız projelerdeki çözüm önerilerinizi çok takdir ettim. Kendinizi ifade etme şeklinizden ve açıklayıcı bilgiler vermenizden dolayı çok mutlu oldum. Sizler ve üniversiteli gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz ve güçlü yarınlarımızın teminatısınız. İnşallah, yarının akıllı makinelerini, yapay zekalarını, dijital teknolojilerini üretecek ve geliştireceksiniz. Projelerinizle Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları olacaksınız. İlminizle, irfanınızla, ahlakınızla dünyanın her yerinde, her sahada medeniyetimizi temsil edecek, insanlığın takdirini kazanacaksınız. Sizlere çok güveniyoruz. Bu vesileyle bu organizasyonu ülkemize kazandıran T3 Vakfına ve Selçuk Bayraktar'a şükranlarımı sunuyorum. Gece-gündüz demeden büyük bir aşkla, gayretle yolunuzu aydınlatan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sizler gibi başarılı evlatlar yetiştiren ailelerimizi canı gönülden kutluyorum. TEKNOFEST 2024'te ödül alan her birinizi tek tek yürekten tebrik ediyorum. Milli teknoloji hamlemize katkılar sunan başarılarınızın artarak devam etmesi temennisiyle gözlerinizden öpüyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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