İstanbul Valisi Davut Gül'den kuvvetli yağış uyarısı: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız

İstanbul Valisi Davut Gül, "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbulluları beklenen kuvvetli yağışa ilişkin uyardı. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

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