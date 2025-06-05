İstanbul Valisi Davut Gül’den Havadan Bayram Denetimi
Kurban Bayramı öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, helikopterle şehrin trafik ve güvenlik tedbirlerini havadan denetledi.
İstanbul Valisi Davut Gül helikopterle havadan denetim yaptı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi helikopterle havadan denetim yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı trafiğini havadan takip ederek tedbirlere yönelik denetim yaptı. Vali Gül, helikopter ile ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa