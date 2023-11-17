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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı...

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.