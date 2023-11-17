İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı...
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa