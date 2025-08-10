İstanbul Valiliği'nden Deprem Açıklaması: Olumsuzluk Yok

İstanbul Valiliği'nden Deprem Açıklaması: Olumsuzluk Yok
Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Valilik, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, kentte de hissedilen Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, sahada tarama çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Balıkesir'de saat 19.53'te Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntının ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" denildi. - İSTANBUL

