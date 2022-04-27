İstanbul Valiliği izinsiz gösteri açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valiliği izinsiz gösteri açıklaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği izinsiz gösteri açıklaması

İstanbul Valiliği, izinsiz gösteri yaparak güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan 51 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

İstanbul Valiliği, izinsiz gösteri yaparak güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan 51 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan 51 şahıs yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title