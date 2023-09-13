İstanbul Valiliği, akli dengesi yerinde olmayan kadını gözaltına aldı

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde insanlara saldıran kadının akli dengesinin yerinde olmadığını açıklayarak gözaltına alındığını belirtti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "13.09.2023 tarihi saat 14.20 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının etraftaki insanlara saldırması olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL