İstanbul'un Toplu Ulaşım Çilesi Devam Ediyor

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde metrobüsün son durağında inerek Silivri yönüne gitmek için 1 saatten fazla otobüs bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Metrobüsün son durağı olan Beylikdüzü'nde inen vatandaşlar, Büyükçekmece yönündeki ilçelere gitmek için uzun süre otobüs bekliyor. Metrobüs sonrasında toplu taşımadaki otobüsler dışında başka alternatifi olmayan vatandaşlar, her gün süren yaşanan toplu taşıma çilesine tepki gösterdi. Özellikle Silivri ve Çatalca hattında seyahat eden vatandaşlar, saatlerce bekleyerek her gün aynı çileyi çekiyor. İş çıkış saatlerinde duraklarda oluşan yoğun kalabalığa ve otobüslerin yetersiz olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

"Buna bir çare bulamadılar"

Silivri'ye gitmek için uzun süre araç bekleyen Sami Yılmaz, "Her gün böyle bir sıkıntı var ancak bu gün çok daha büyük rezillik oluştu. Silivri araçları çok geç geliyor ancak henüz buna bir çare bulamadılar. Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hep böyle kalabalık oluyor" dedi.