İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte para basıp piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi. - İSTANBUL