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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte para basıp piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte para basıp piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte para basıp piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt İstanbul Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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