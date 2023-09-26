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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, bir kafede çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı,...

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, bir kafede çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı, 1 kişi silahla yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, bir kafede çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı, 1 kişi silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt İstanbul Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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