İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, bir kafede çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı,...
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, bir kafede çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı, 1 kişi silahla yaralandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, bir kafede çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı, 1 kişi silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa