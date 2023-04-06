İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi aynı evde bulunan birini başından silahla vurarak öldürdü. Polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken Özel Harekat Polisleri ise şüpheli şahsın bulunduğu eve operasyon yapmak için hazırlık yapıyor. - İSTANBUL