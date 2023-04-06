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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi aynı evde bulunan birini başından silahla vurarak öldürdü.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi aynı evde bulunan birini başından silahla vurarak öldürdü.

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi aynı evde bulunan birini başından silahla vurarak öldürdü.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi aynı evde bulunan birini başından silahla vurarak öldürdü. Polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken Özel Harekat Polisleri ise şüpheli şahsın bulunduğu eve operasyon yapmak için hazırlık yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayrampaşa İstanbul 3. Sayfa Haberler

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