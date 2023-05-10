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İstanbul'un 11 ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet gösterdiği öne...

İstanbul'un 11 ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet gösterdiği öne...

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un 11 ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet gösterdiği öne sürülen teröristler ile PKK/KCK adına kırsal alana eleman aktaran kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un 11 ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/ Ypg'de faaliyet gösterdiği öne sürülen teröristler ile PKK/KCK adına kırsal alana eleman aktaran kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Suriye YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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