İstanbul trafiğinde ' Ramazan Bayramı' denetimi

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafikte denetimler gerçekleştirilirken, sürücülere uyulması gereken kurallar yeniden hatırlatıldı.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşların bayram yolculuğunu güvenli bir şekilde geçirmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un birçok noktasında denetimler gerçekleştirildi. Eminönü'nde araçları durdurulan vatandaşlara, emniyet mensupları tarafından dikkatli araç kullanımı, hız ve kemer kullanılması konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin ise bayram süresince aralıksız devam edeceği belirtildi.

"Bayram seyran demiyorlar, çalışıyorlar"

Denetimlerde durdurulan sürücülerden Emirhan Yıldırım, "Yani sağ olsunlar, bayram seyran demiyorlar, çalışıyorlar. Burada kontrol sağlıyorlar. Bütün emniyet güçlerine teşekkür ederim. İyi ki varlar. Herkesin Bayramı kutlu olsun" dedi.