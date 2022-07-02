İstanbul - Tekirdağ yolunda yangın: Dumanla kaplanan yol sürücülere zor anlar yaşattı İstanbul - Tekirdağ yolunda yangın: Dumanla kaplanan yol sürücülere zor anlar yaşattı Yangında buğday, kanola, otluk ve anız alan yandı. İstanbul - Tekirdağ yolunda yangın: Dumanla kaplanan yol sürücülere zor anlar yaşattı Yangında buğday, kanola, otluk ve anız alan yandı. TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangında buğday, kanola, otluk ve anız alan yandı. İstanbul-Tekirdağ yoluna da sıçrayan yangın sürücülere zor anlar yaşattı. Yangın, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi mevkiindeki bir buğday tarlasında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yayıldı. Otluk alana da yayılan yangın nedeniyle İstanbul - Tekirdağ yolu adeta dumanla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu otluk ve anız alandaki yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yangında 15 dönüm buğday, 15 dönüm kanola ve 20 dönüm anız ve otluk alan kül oldu. İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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