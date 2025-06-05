İstanbul-Tekirdağ Yolunda Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul-Tekirdağ Yolunda Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçirmek isteyen İstanbullular, İstanbul-Tekirdağ karayolunda yoğun trafik oluşturdu. Sıcak hava ve yoğunluğa rağmen tatilciler yola çıkarken, yetkililer trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul- Tekirdağ yolunda bayram yoğunluğu

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçirmek isteyen İstanbullular, İstanbul- Tekirdağ karayolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinden itibaren İstanbul'dan Tekirdağ yönüne doğru yoğun araç trafiği oluştu. Tatilcilerin akın ettiği Tekirdağ güzergahında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yoğunluk Malkara, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi yönlerinde etkisini artırarak sürdü. Sürücüler, sıcak hava ve yoğun trafiğe rağmen bayramı memleketlerinde veya sahil bölgelerinde geçirmek için yoğunluk oluşturdu.

Yetkililer, trafikte dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunurken, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de güzergahta denetimlerini artırdı.

Yoğunluk, dron ile havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul'dan Tekirdağ istikametine doğru araç yoğunluğu olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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