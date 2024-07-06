Üye Girişi
Haberler

İstanbul Taksim'de Araba Oyuncaklarla Donatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Taksim'de Şerif Macit isimli vatandaş, arabasını Filistinli çocuklar için toplanan oyuncaklarla donatarak farkındalık oluşturdu. Çocukların ve ailelerinin ilgi odağı olan Şerif Macit, 'Elimizden geldiğince bir hatırlatma yapmak istedik. Bu savaş, soykırım dursun. Hiçbir çocuk ölmesin' dedi.

İstanbul Taksim'de Şerif Macit isimli vatandaş, arabasını Filistinli çocuklar için toplanan oyuncaklarla donatarak farkındalık oluşturdu. Çocukların ve ailelerinin ilgi odağı olan Şerif Macit, "Elimizden geldiğince bir hatırlatma yapmak istedik. Bu savaş, soykırım dursun. Hiçbir çocuk ölmesin" dedi.

İstanbul Taksim'de arabasını Filistinli çocuklara farkındalık oluşturmak için oyuncaklarla donatan Şerif Macit, çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu. Park halindeki oyuncaklarla donatılmış arabayı görenler oyuncaklardan paylarına düşeni aldı.

"Elimdeki oyuncak Filistin'e gitmesi gerekirken benim elime geldi"

Kendisine de oyuncak verilen Semih Can Çakır, "Bu oyuncaklar Filistinli çocuklar için dağıtılmış ama nasip olmamış gitmesi. Buraya gelmiş, şimdi elimdeki oyuncak Filistin'e gitmesi gerekirken benim elime geldi. Ben de Filistin'e yardım amaçlı ben de bir tane aldım. Verdikleri için de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Hiçbir çocuk ölmesin, çocukların gülmeye ve oynamaya ihtiyacı var"

Filistinli çocuklar için böyle bir etkinlik ve farkındalık yapmak istediklerini söyleyen Şerif Macit ise "Benim de bir tane 4 buçuk yaşında çocuğum var. Bir hasta olsa sabahlara kadar uyuyamıyoruz, endişe içinde oluyoruz. Empati yapamayız o insanlarla, binlerce çocuk katledildi çünkü İsrail'in soykırımında. Biz de bugün elimizden geldiğince bir hatırlatma yapmak istedik. Bu savaş, soykırım dursun. Hiçbir çocuk ölmesin, çocukların gülmeye ve oynamaya ihtiyacı var. Oyuncakların çoğunu Filistin'e göndermek için toplamıştık bir buçuk yıl önce ama kısmet olmadı. Bugün de o oyuncakları arabanın üzerine koyup onunla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Filistin İstanbul Taksim Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

Bakmadan Geçme

Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title